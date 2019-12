Lange files in Halle en Sint-Pieters-Leeuw door werken op Brusselse Ring Bart Kerckhoven

20u22 23 Halle De De werken voor de nieuwe geluidsschermen op de Brusselse Ring veroorzaakten dinsdagavond op de Bergensesteenweg (N6) lange files tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Het Vlaams Verkeercentrum meldde omstreeks 18 uur dat chauffeurs tot twee uur moesten aanschuiven op de Buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Beersel. Daardoor kozen heel wat mensen er voor om de afrit te nemen in Sint-Pieters-Leeuw en via de Bergensesteenweg richting Halle de werf te omzeilen. Jammer genoeg ontstonden daardoor ook lange files op de steenweg. Op het hoogtepunt moest je daar een uur file rijden. Door de werken op de Ring moet het verkeer er over twee rijstroken. Er hingen vandaag ook tijdens de avondspits heel wat mistbanken en dat vergemakkelijkte de situatie ook al niet. Tot begin maart zal er gewerkt worden op de Brusselse Ring. Omstreeks 20 uur waren de files dinsdagavond opgelost.