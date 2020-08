Landschapspark krijgt kunstwerk op oude compostsite: “Mensen prikkelen om Zennepad te ontdekken” Bart Kerckhoven

22 augustus 2020

14u05 0 Halle De stad Halle gaat op zoek naar een kunstenaar die een nieuw kunstwerk kan maken voor het landschapspark langs de Zenne. Voor de zoektocht naar de geschikte artiest wordt zelfs de Vlaamse overheid ingeschakeld.

Het landschapspark wordt de komende jaren in Halle verder uitgebouwd. Daarbij wordt de natuur op de oevers van de Zenne heringericht zodat de rivier heel zichtbaar zal zijn in de stad. Er werd al een Zenneterras aangelegd in het Elisabethpark, het Zennepad werd vrijgemaakt en er worden de komende maanden nog extra Zenneterrassen aangelegd. Op elektriciteitscabines werden ook street-art-werken gespoten. Kunst zal namelijk ook een belangrijke plaats in nemen in het park. Daarom wil de stad nu op de oude compostsite nog een kunstwerk inplanten.

“Deze plek werd niet toevallig gekozen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Door dit kunstwerk hier te plaatsen, kunnen we de aandacht trekken van toevallige voorbijgangers en hen prikkelen om op verkenning te gaan langsheen het Zennepad. Langs de overkant van de Zenne komt er bovendien een picknickplek met zicht op het kunstwerk. In de onmiddellijk omgeving zal je ook kunnen genieten van het nog aan te leggen speelbos en Zenneterras. Deze plek wordt dus een belangrijke hotspot in het Landschapspark maar ook een fijne rustplaats voor fietsers die gebruik maken van de gloednieuwe fietssnelweg.”

Hoe het werk er zal uitzien en wie het zal maken is nog niet geweten. De stad doet beroep op het ‘Platform Kunst in Opdracht’ van de Vlaamse Overheid dat steden en gemeenten begeleidt in hun zoektocht naar de meest geschikte kunstenaar. Zo zullen een artistiek deskundige en een selectiecommissie onderzoeken welke kunstenaar het best aansluit bij de visie en verwachtingen van het Landschapspark.