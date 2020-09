Ladingdief rijdt combi aan: 14 maanden cel Wouter Hertogs

21 september 2020

15u17 0 Halle Een man die op heterdaad betrapt werd bij een ladingdiefstal is veroordeeld tot 14 maanden cel. Tijdens zijn vlucht reed hij een politievoertuig aan maar hij kon alsnog ingerekend worden.

Rond de jaarwisseling was er op de snelwegparkings in de regio Halle sprake van een ladingdiefstallenplaag. Daarom werd er op die plaatsen extra gepatrouilleerd. In de nacht van 16 op 17 januari stootte een patrouille in Halle op een groepje mannen die een vrachtwagen aan het leeghalen waren en hun buit in een bestelwagen laadden. Een deel van de daders ging er te voet vandoor in de struiken rond de parking terwijl de bestelwagen aan hoge snelheid wegreed.

De wegpolitie zette de achtervolging in op die bestelwagen maar de bestuurder van het vluchtvoertuig probeerde meermaals tegen de politiewagen te rijden om te kunnen ontsnappen. Ter hoogte van Charleroi kon de politie dan toch de bestelwagen klemrijden en de bestuurder arresteren. De verdediging had voor een gevangenisstraf met uitstel gepleit maar hier ging de rechter niet op in.