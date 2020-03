Laatste soldatenommegang van Vlaanderen gaat niet uit door coronacrisis Bart Kerckhoven

20 maart 2020

08u24 2 Halle De stad Halle laat weten dat de Sint-Veroonmars in Lembeek op Paasmaandag niet zal uitgaan.

De mars is de laatste soldatenommegang in Vlaanderen waarbij bijna duizend inwoners verkleed als paassoldaten uitgaan in een processie. Honderden bedevaarders volgen die dag het reliekschrijn van Sint-Veroon langs de grenzen van het dorp.

De veiligheidsmaatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen beperken zich tot en met zondag 5 april, maar omdat het stadsbestuur ervan overtuigd is dat de crisis dan nog niet opgelost zal zijn, is in samenspraak met de parochie, de paassoldaten en de gemeente Tubeke besloten om het evenement niet te organiseren.

Dit jaar moest het een extra feestelijke editie van de Sint-Veroonmars worden omdat de mars sinds vorig jaar op de lijst van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed staat, maar dat feest zal dus voor 2021 zijn.

