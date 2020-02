Laatste cafébazin van Breedhout overleden: Arlette Decoster sterft op 71-jarige leeftijd Bart Kerckhoven

14 februari 2020

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is Arlette Decoster overleden op 71-jarige leeftijd. Decoster was de laatste uitbaatster van café The Beatles in het Halse gehucht Breedhout. In 2011 sloot ze de deuren van de bekende zaak langs de Lenniksesteenweg. Meteen verdween ook het enige café in het gehucht. De cafébazin was bijna vijftig jaar aan de slag in het café dat vier generaties lang in handen was van de haar familie. In totaal zou het café 103 jaar bestaan. Arlette zelf hielp haar vader al mee toen haar moeder op jonge leeftijd stierf en nam het café over in 1977. Oorspronkelijk heette de zaak In de Sportkring maar omdat Anita en haar zus in hun tienerjaren fan waren van The Beatles zetten ze dat ooit eens op één van de ramen van het café. The Beatles werd een begrip in de wijde omgeving. Negen jaar geleden moest Arlette stoppen met het café omwille van gezondheidsproblemen. Ze overleed voorbije woensdag in het ziekenhuis. De afscheidsplechtigheid voor Arlette Decoster vindt plaats op dinsdag 18 februari om 10 uur in de aula van uitvaartcentrum Trouchau op de Edingensesteenweg 129 in Halle.