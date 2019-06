Kunstenaars van De Buizingse Spits stellen tentoon in de Oude Post Bart Kerckhoven

De kunstkring De Buizingse Spits stelt nog tot en met 7 juli tentoon in de Oude Post in Halle. De vereniging werd opgericht in 1990 door Roger Vandervoort als De Buizingse Kunstkring. In 1999 stelden ze voor het eerst tentoon in de Sint-Vincentiuskerk en het thema was toen ‘Buizingse Spits’. Vandaar dat later die naam overgenomen werd. De vereniging geeft amateurkunstenaars een forum om enkele keren per jaar naar buiten te komen. De leden die dit keer tentoon stellen zijn Anita Hayen, Karel Devalck, Myriam Moeschal, Paul Carelsberg, Eva De Ceukelaire, Annie Raps, Nicole Denayer, Martine Coomans, Anne Bulinckx en Maria D’Haemer. De tentoonstelling kan bezocht worden op zondag 30 juni en zaterdag 6 en zondag 7 juli van 11 uur tot 18.30 uur en op donderdag 4 juli van 10 uur tot 16 uur.