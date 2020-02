Kunstenaar Michael Peetermans zet ‘De boekhouding van Halle’ op doek: Halse ‘commerce’ krijgt eigenzinnige interpretatie Bart Kerckhoven

15 februari 2020

17u09 0

Kunstenaar Michael Peetermans heeft ‘De boekhouding van Halle’ op doek vereeuwigd. De zaakvoerder van boekhoudkantoor Rimbert Consulting gaf Peetermans carte blanche om enkele werken te schilderen die de muren van het kantoor op de Ninoofsesteenweg zullen sieren. “Ik mocht compleet mijn ding doen en dat is voor een kunstenaar het leukste”, vertelt Michael. “Maar ik liet me ook inspireren door grote kunstenaars als Delvaux, Magritte en Dali. Zo keert de vaantjesboer in alle werken terug. Maar ook de ‘commerce van Halle’ mocht niet ontbreken. Heel wat bedrijven en winkels vernoem ik met een knipoog in één van de schilderijen en op een ander doek heb ik verschillende bekende horecazaken op kunstzinnige wijze geïnterpreteerd.” Peetermans stelde de werken eind vorige week voor in de Villa Servais maar nu zondag 15 februari kan iedereen ze in zijn atelier bewonderen. Dat kan van 13 uur tot 17 uur in de Kapellestraat 16 in Herne. We geven graag al een voorsmaakje. Maar kunnen jullie alle horecazaken terug vinden die hier afgebeeld staan?