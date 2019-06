Kung fu-club Black Eagle Halle viert vijfentwintigste verjaardag tijdens zomerstage Bart Kerckhoven

03 juni 2019

10u00 0 Halle De leden van de kung fu-club Black Eagle uit Halle vierden het voorbije weekend met een grote zomerstage en receptie de vijfentwintigste verjaardag van de vereniging.

“Naar jaarlijkse traditie organiseren we in de maand mei een zomerstage met verscheidene krijgskunstdisciplines”, legt secretaris Arno Pirolo van Black Eagle Halle uit. “Omdat we dit jaar onze vijfentwintigste verjaardag vieren werd at het hoofdthema van de stage. We hadden ook een iets uitgebreider aanbod aan vechtsportdisciplines voorzien. Meer dan zestig mensen namen aan de stage.”

De club ontstond destijds in buurgemeente Beersel. “Onze club werd opgericht in 1994”, zegt voorzitter Jurgen Braeckmans. “We begonnen met acht leden in de sportschuur van Dworp, verhuisden nadien naar Beersel en de turnzaal van het toenmalige Heilig-Hart Instituut, om uiteindelijk in 2007 onze eigen Black Eagle Dojo te openen op de Brusselsesteenweg in Halle. Intussen zijn we met meer dan negentig leden en hebben we zowel een bloeiende jeugd- als volwassenenwerking.”