Kris offert feestnacht op om met Lijnbus te rijden: “Ik neem een speaker mee en draai muziek voor de ambiance” Tom Vierendeels

30 december 2019

14u26 0 Halle Werken met oud en nieuw: het heeft voor- en nadelen. Daar kan Kris De Leenheer over meespreken. Al een vijftal jaar zit hij achter het stuur van een feestbus van De Lijn en ook nu zal je hem in de regio Halle kunnen aantreffen. “We hebben zakjes zand mee en mogen water halen in een nachtwinkel”, knipoogt hij als we het over jongeren hebben die boven hun theewater meerijden.

Kris vat het rijden met een Lijnbus tijdens de jaarwisseling enorm positief op. “De mensen willen die nacht vooral ambiance maken”, zegt hij. “Daar voorzie ik mij ook op. Ik neem een draadloze speaker mee op mijn bus en met een USB-stick kan ik feestliedjes draaien. De reizigers hebben die nacht in het algemeen een heel andere mentaliteit. Vrijwel iedereen is enorm vriendelijk en zegt goedendag als ze opstappen. Ze bedanken mij ook om hen naar huis te brengen. Het lijkt dat ze mijn werk die nacht meer appreciëren tegenover in de week. Hoe ze reageren geeft gewoon een boost om het te blijven doen, nu voor mij de vijfde keer sinds ik 2012 chauffeur bij De Lijn werk. Persoonlijk vind ik het ook goed dat we de feestvierders een alternatief aanbieden om veilig ergens te geraken.”

Kalm op weg

Ook het rijden tijdens die nacht is volledig anders. “Opvallend kalmer dan anders”, weet De Leenheer. “Al kom je soms wel eens een zot tegen, over het algemeen is het veel rustiger en aangenamer rijden. Zelf rij ik ook gewoon liever ‘s avonds of ‘s nachts.” Dit jaar rijdt hij van 21.45 uur tot 6.05 uur. Thuis zitten is ook niet aan hem besteed. “Met de familie vieren we vooral Kerstmis”, legt hij uit. “En met Nieuwjaar werkt mijn vrouw altijd. Daarom kies ik ervoor om zelf ook te werken.”

Zand tegen kotsers

Maar het is uiteraard niet altijd rozengeur en maneschijn. “Je houdt er een vuile bus aan over en die moet je dan op het einde zelf kuisen, maar dat pak ik er met plezier bij”, klinkt het. “En voor de eventuele kotsongelukjes hebben we zakjes zand mee. Op het eindpunt in Halle mogen we ook een emmer water vullen in een nachtwinkel. Het spelletje ‘belleke trek’ komt dan ook wat vaker voor, maar ik kan daar wel mee omgaan. Dat moet ook: die nacht is iederéén wat losser.”

Aftellen op de bus?

“Nee, dat doe ik met andere chauffeurs”, legt Kris uit. “Van 23.45 uur tot 1 uur staan we stil aan het station van Halle. Onder elkaar keken we de vorige jaren dan altijd naar het vuurwerk. Het is niet zo dat we elk iets speciaal meenemen om te eten. Vroeger kregen we van De Lijn wel een koud buffet, maar dat is niet meer het geval. Uit dankbaarheid kregen we vorig jaar dan wel streekproducten en een powerbank.”

En in Lennik werd hij al eens bijna een woning ingetrokken. “Ik stond stil, wat verder dan de halte”, vertelt De Leenheer. “Enkele mensen die in een huis aan het vieren waren maar buiten een sigaretje gingen roken vonden dat vreemd en kwamen eens kijken. Ze drongen dan wat aan om met hen naar binnen te gaan in plaats van op mijn bus te blijven, maar daar paste ik voor.”