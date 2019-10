Koperdieven verantwoordelijk voor 38 afgeschafte treinen WHW

14 oktober 2019

15u51 0 Halle Vier Roemenen riskeren 14 tot 28 maanden cel voor hun betrokkenheid bij een reeks koperdiefstallen. Daardoor moesten immers 38 treinen volledig afgeschaft worden en 32 gedeeltelijk.

In de nacht van 3 op 4 maart 2019 werden drie Roemenen tegengehouden op de Alsembergsesteenweg in Halle, aan boord van een voertuig met Duitse nummerplaat. Het trio beweerde dat ze het voertuig in Duitsland gekocht hadden en op weg waren naar Luik. In hun gps troffen de agenten echter het adres aan van een naburig bedrijf waar regelmatig koper werd gestolen. Bovendien hadden ze een grote metaalschaar en aanzienlijke geldsommen bij zich. Nazicht van hun gsm-toestellen leerde dat die vaak opdoken op plaatsen en tijdstippen waarop koperkabels waren gestolen.

Minnares

De politie slaagde er ook in het hotel op te sporen waar de Roemenen verbleven en trof daar nog twee wagens aan waarin inbrekersmateriaal lag en waarop het DNA van de drie mannen werd aangetroffen. Volgens het hotel verbleef een van de drie mannen er met zijn minnares. Die werd ook vervolgd maar was intussen verdwenen. Wel kon de politie nog achterhalen dat twee van de mannen via wisselkantoren in de regio aanzienlijke geldsommen hadden overgemaakt naar Roemenië.

Treinen afgeschaft

Het parket was er dan ook van overtuigd dat de drie mannen en de vrouw een bende koperdieven vormden en eiste celstraffen van 14 tot 28 maanden. Door de diefstal lag het spoorverkeer ook even stil. Niet minder dan 38 treinen moest afgeschaft worden, nog eens 32 andere treinen werden gedeeltelijk afgeschaft. Infrabel vroeg daarom een voorlopige schadevergoeding van 137.000 euro. Ook de NMBS eiste een voorlopige schadevergoeding. Uitspraak op 4 november.