Koninklijke Harmonie ‘Willen is Kunnen’ geeft concert aan bewoners WZC Sint-Augustinus Amber Gys

17 mei 2020

15u41 0 Halle De Koninklijke Harmonie ‘Willen is Kunnen’ uit Lembeek gaf zondagmiddag een tuinconcert aan alle bewoners en personeelsleden van WZC Sint-Augustinus in Halle. Een warm initiatief dat opnieuw een lach kon toveren op ieders gezichten.

Ook de orkesten en zanggroepen kunnen tijdens de coronacrisis geen optredens meer geven of hun muziek inoefenen. Om deze twee toch ietwat te kunnen combineren, gaf de Koninklijke Harmonie ‘Willen is Kunnen’ uit Lembeek een tuinconcert aan de bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum WZC Sint-Augustinus in Halle. “We zitten al vijf weken stil met onze muziek en nu we toch eens buiten mogen komen, wouden we iets doen om de mensen in woonzorgcentra op te vrolijken", vertelt Kelly Portaels.

Het initiatief werd zowel door de bewoners en het personeel heel goed onthaald. “Dit is ook een kleine repetitie voor ons”, gaat Kelly verder. “Het is de eerste keer dat we zoiets doen. We hebben niet op voorhand kunnen repeteren dus werd alles wat uit de mouw geschut. Dankzij de stralende zon en de muziek kan iedereen eens ten volle genieten.” Volgende week zal het orkest ook optreden in Sint-Anonius in Sint-Pieters-Leeuw en Zonnestraal in Lennik.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.