Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia viert jubileum met feestelijk winterconcert en nodigt jarige Brassband Alsemberg uit Bart Kerckhoven

22 januari 2020

De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia viert de tweehonderddertigste verjaardag van de vereniging met een dubbelconcert. Sinte-Cecilia is de oudste bestaande vereniging van de stad. Op zaterdag 1 februari nodigt de Halse Harmonie opnieuw een bevriende vereniging uit voor het jaarlijkse winterconcert. Dit keer is het de beurt aan Brassband Alsemberg. Niet alleen zijn er nauwe banden via gezamenlijke muzikanten, maar ook zijn beide orkesten jarig in 2020. De Brassband viert een 150-jarig jubileum en de Halse Harmonie bestaat precies 230 jaar.

Het concert is opgevat als een driedelige avond: het eerste deel speelt de Harmonie een programma, daarna is het de beurt aan de Brassband. Tot slot spelen beide orkesten samen. Op het programma staat muziek van Kevin Houben, Gershwin en Johan Strauss. Kaarten voor het concert kunnen besteld worden via telefoon op 02/306.62.24, via www.khhalle.be of via mail op info@khhalle.be. De toegang bedraagt 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa op de avond zelf. De deuren van cultuurcentrum ’t Vondel openen om 19 uur. Het concert start om 19.30 uur.