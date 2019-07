Komend weekend wordt ingezet met eerste Afterwork Lounge: “Dit is een feest door Hallenaren georganiseerd voor Hallenaren” Bart Kerckhoven

09 juli 2019

17u15 5 Halle Een groepje vrienden organiseert vrijdag voor het eerst een ‘Afterwork Lounge’ op het Zwembadplein in Halle. Met de vzw Hallusement richten ze meteen een vzw op die evenementen wil organiseren om de inwoners dichter bij mekaar te brengen. “Afterwork Lounge wordt een feestje georganiseerd door Hallenaren voor Hallenaren”, aldus Bertrand Demiddeleer.

Vanaf 17 uur tot 23 uur kunnen bezoekers vrijdagavond 12 juli het weekend inzetten tijdens de eerste Afterwork Lounge. Drank en eten zal er voldoende zijn en omstreeks 21 uur zakt zelfs Robert Abigail, bekend van de ‘Mojito Song’, af om een dj-set te draaien. Enkele goede vrienden besloten om samen het evenement te organiseren. ‘Tafel 7’ is een naam die in het Halse sociale leven wel gekend is. Die vriendengroep trekt er vaak samen op uit maar broedde op het idee om zelf eens iets te op poten te zetten. “Het kriebelde om daarbuiten ook nog wat te doen en zo kwamen we bij de ‘Afterwork Lounge’ uit. Vorig jaar werd al eens een afterworkfeestje georganiseerd op het Stationsplein in Halle door een Limburgse organisatie. Dat werd een succes en wij hopen dus dat er nu vrijdag ook heel wat volk afzakt naar ons feestje.”

Makkelijk uit te breiden

De Afterwork Lounge vindt plaats op het Zwembadplein en is extra Hals getint. “Het Zwembadplein is een mooie open ruimte”, zegt Yves Debast. “Het leent zich perfect tot een evenement als het onze. Het Stationsplein was ook een optie maar aan Hallebad is het qua verkeersdrukte toch veel rustiger en aangenamer. Mocht de toeloop zo groot zijn kan er nog ook gemakkelijk uitgebreid worden. We kiezen er verder bewust voor om vooral lokaal te blijven. De standjes worden uitgebaat door mensen uit Halle en omgeving en zelfs voor het licht en het geluid doen we beroep op lokale bedrijven.”

Foodtrucks

De vrienden laten vrijdag cocktails serveren maar er zal ook pasta en pizza verkocht worden en hamburgers en frieten staan ook op het menu. “We wilden wel wat meer bieden dan de doorsnee fastfoodhap en kunnen onder andere rekenen op de foodtruck van Les Eleveurs en Jean-Bon est Bon”, legt Bertrand uit. “Die hamburger zal dus tocht wat ambachtelijker geserveerd worden dan gewoonlijk. De Afterwork Lounge wordt een feestje georganiseerd door Hallenaren voor Hallenaren waarbij we vooral dus ook een beroep doen óp Hallenaren.”

De vrienden hebben met vzw Hallusement een officiële organisatie opgericht en zal op 30 augustus op het einde van de zomervakantie nog een tweede Afterwork Lounge organiseren. Achter de schermen worden nog andere plannen gesmeed voor nieuwe evenementen.

Alle informatie over de Afterwork Lounge is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.