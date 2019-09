Knuffelactie wijkcomité Eizingenstraat werpt vruchten af: stadsbestuur kondigt grootschalige herstelling aan

Michiel Elinckx

16 september 2019

15u08 0 Halle Het stadsbestuur zal maatregelen ondernemen om de Eizingenstraat veiliger te maken. Dat werd bevestigd om de voorbije gemeenteraad. Begin september organiseerde het wijkcomité van de Eizingenstraat een actie om de verkeersveiligheid aan te kaarten.

De Eizingenstraat is erg smal, waardoor wagens vaak het voetpad op rijden om te passeren. Het wijkcomité van de Eizingenstraat was de situatie grondig beu en organiseerde op de eerste schooldag een knuffelactie. Op de stoep werden tientallen knuffels neergelegd. Het wijkcomité vindt dat het voetpad géén extra rijvak is en dat de honderden leerlingen van het GO! Technisch Atheneum in gevaar gebracht worden.

Geen haag, wél herstelling

De actie kwam ook ter sprake op de voorbije gemeenteraad. N-VA-raadslid Benjamin Swalens vroeg naar een stand van zaken en een reactie van het stadsbestuur. Mobiliteitsschepen Bram Vandenbroecke (Groen) bevestigde dat het stadsbestuur inmiddels rond tafel heeft gezeten met het wijkcomité. “In eerste instantie willen wij tegemoet komen aan de vraag om het voetpad beter af te schermen”, aldus schepen Vandenbroecke. “Tijdens het overleg met het comité waren beide partijen het er over eens dat dit bij voorkeur zou gebeuren door het creëren van een haag. Maar op korte termijn is een haag niet mogelijk door de vele nutsleidingen die onder de voetpaden lopen. Gezien de staat van de weg en het voetpad waren er al budgetten voorzien in de ontwerpbegroting om de gehele straat integraal aan te pakken - uitgezonderd de riolering. Dat is de enige mogelijke oplossing: het voetpad kan enkel hersteld worden als de volledige straat aangepakt wordt. De werken zullen een grote impact hebben. Daarom is het onmogelijk om een timing op de werken te plakken.”

Wachtlijst

Schepen Vandenbroecke bevestigt dat een snelle uitvoering van de werken wenselijk is, maar dat er nog drie andere straten - Heerweg, Nachtegaalstraat en Jean Jacqminstraat - op de wachtlijst staan voor een structureel onderhoud. “Intussen werd ook de politie gevraagd om metingen uit te voeren in de Eizingenstraat”, legt Vandenbroecke uit. “Zo krijgen we meteen ook een inzicht over de frequentie waarmee de straat wordt gebruikt en over de gemiddelde snelheden.”

Fietssuggestiestroken

Naast een volledige herstelling van de straat wil Vandenbroucke ook fietssuggestiestroken aanbrengen. “Daarnaast is er een piste om de aanpalende Kluisstraat om te vormen tot fietsstraat. Dat willen we onderzoeken. Het invoeren van een eenrichtingsstraat lijkt me niet nodig. De straat is reeds een zone 30. Het kan natuurlijk geen kwaad om extra zone 30-aanduidingen te plaatsen.”

Ettelijke jaren

N-VA-raadslid Swalens stelt zich vragen bij de prioriteitenlijst van het stadsbestuur. “Blijkbaar zijn er in Halle intussen zo veel straten die prioritair moeten aangepakt worden, dat zelfs een plaatsje op de lijst geen garantie is op een snelle uitvoering”, concludeert Swalens. “Straffer nog: de werken kunnen niet starten zolang de bouwwerf aan de Arkenvest en de Halse nieuwe bruggen niet zijn afgewerkt. De aankondiging oogt mooi maar ik vrees dat het nog ettelijke jaren zal voor de werken effectief kunnen starten.”