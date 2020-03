Klimaatpunt en Haviland organiseren groepsaankoop elektrische fietsen Amber Gys

07 maart 2020

12u01 4 Halle In Halle werd zaterdagvoormiddag een testmoment georganiseerd voor elektrische fietsen. Mensen konden er verschillende merken uittesten van lokale fietshandelaars.

Kilmaatpunt (vroeger PajoPower) en intercommunale Haviland willen niet enkel inzetten op renovatie maar dus ook op mobiliteit. “Het is de eerste keer dat we een groepsaankoop organiseren in Halle-Vilvoorde. Geïnteresseerden kunnen tot eind mei 10% korting krijgen bij de deelnemende fietsenhandelaars”, vertelt voorzitter van Klimaatpunt Reindert De Schrijver. Er werd gekozen voor lokale handelaars om ervoor te zorgen dat de fietsen bij hen worden gekocht in plaats van de winkels met massaproductie. “De gemiddelde prijs van zo’n E-Bike schommelt tussen de 2.000 en 2.500 euro. De handelaars kunnen dan zelf nog beslissen of ze nog iets extra willen aanbieden aan de klanten zoals een helm of drinkbus.”

In de eerste plaats was het de bedoeling om enkel woon-werk verplaatsingen in de kijker te zetten. Maar aangezien er veel vraag was naar bakfietsen, geldt de korting daarbij ook. “Een enquête in West-Vlaanderen wijst uit dat 40% van de werknemers de elektrische fiets een ideaal vervangtransport is voor de wagen”, besluit De Schrijver.

Deze maand worden ook nog testmomenten georganiseerd in Dilbeek, Ternat, Beersel en Drogenbos. Meer informatie en de deelnemende fietshandelaars kan je vinden op de website van Haviland.