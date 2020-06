Kleuterschooltje Heilig Hart&College heropent volgende week: “Extra tijd om alle coronamaatregelen in de praktijk om te zetten” Bart Kerckhoven

02 juni 2020

10u37 1 Halle De kleuterafdelingen van de scholengroep KORHA heropenen pas volgende week. Zo hebben de scholen tijd om alle coronamaatregelen in de praktijk toe te passen. En dus wordt er ook in de kleuterafdeling van het Heilig Hart&College aan de Parklaan in Halle deze week nog noodopvang georganiseerd.



Het is voor de scholen een moeilijke oefening om alle regels te volgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom verloopt de heropening geleidelijk aan. “Elke school is anders”, zegt directrice Griet Pierreux van de basisschool van het Heilig Hart&College. Op deze campus is een secundaire school gevestigd. En ook daar worden maatregelen genomen tegen het coronavirus. Alles moet op elkaar afgestemd worden. Dat zal wel lukken maar het heeft even tijd nodig. Je kan niet alle kinderen ontvangen en dan alle afstandsregels respecteren.”

In de kleuterafdeling werd beslist om volgende week de kleuters in twee groepen telkens twee dagen en een halve dag naar school te laten komen. “Zo kunnen we de veiligheid het beste garanderen”, zegt Griet. “Veel ouders verwachten dat hun kind opnieuw volledig naar school zou kunnen gaan. Voor velen onder hen is het een moeilijke periode geweest omdat ze vaak hun werk overdag met de kinderen moesten combineren. Ik heb alle begrip voor hun situatie en ik zou het veel leuker vonden mochten ze allemaal vijf dagen naar school kunnen maar het lukte echt niet anders.”

Schrik voor de terugkeer naar de school hebben de meeste ouders en kinderen niet. “We maakten een filmpje voor de kinderen waar in we uitleggen wat er allemaal verandert is op hun school. Dat stelt kinderen maar ook de ouders gerust.”

De speelplaats is net als in andere scholen ook in zones ingedeeld. Kinderen worden in hun bubbels gescheiden van de andere groepen. En ook de leerkrachten houden zich aan de nieuwe regels. “We proberen het wel voor de leerkrachten draaglijk te maken”, zegt Griet. “Iedereen loopt de hele dag rond met een mondmasker. Dat is niet eenvoudig als je voortdurend met kleine kinderen aan de slag bent. Daarom hebben we twee juffen per klas van 24 kinderen voorzien. Dan kan de collega toch even op adem komen buiten de klas als dat nodig is. Volgende week kunnen we de praktijk uittesten. Ik heb wel de indruk dat we er klaar voor zijn.”