Kleine Vaantjesboer stelt kleerkast tentoon en krijgt er meteen een uniek kostuumpje bij Bart Kerckhoven

08 december 2019

10u00 0

De Kleine Vaantjesboer staat dit weekend in de schijnwerpers in de Oude Post. De Confrèrie van de Vaantjesboer stelt de kostuumpjes tentoon dat het ‘manneke’ de voorbije dertig jaar droeg op de Beestenmarkt. Het standbeeld werd in 1989 ingehuldigd en is sindsdien het symbool bij uitstek geworden voor de Vaantjesboeren zoals de Hallenaren sinds eeuwen genoemd worden. Op de vernissage van de tentoonstelling kreeg de Kleine Vaantjesboer een nieuw kostuum. Brouwerij Boon kleedde hem dit keer aan zodat de ‘kleine’ vanaf nu ook een authentieke schort van de Lembeekse bouwer in zijn kleerkast hangen heeft. Vandaag, zondag 8 december, kan de tentoonstelling in de Oude Post nog bezocht worden van 10 uur tot 18 uur.