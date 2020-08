Klarabrug ligt over Kanaal Brussel-Charleroi: “Historisch moment voor Halle” Bart Kerckhoven

23 augustus 2020

08u40 14 Halle Over het Kanaal Brussel-Charleroi werd vanochtend de Klarabrug geplaatst. De brug weegt meer dan tachtig ton en werd met een grote kraan op zijn plaats gezet. De komende maanden wordt alles verder afgewerkt zodat eind dit jaar de nieuwe veilige verbinding voor voetgangers tussen het centrum en de Sint-Rochuswijk een feit is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De kraan die de Klarabrug op zijn plaats hees werd speciaal overgevaren uit Nederland omdat in België niet meteen een ponton voor handen was dat ingezet kon worden op het smalle Kanaal Brussel-Charleroi. Omstreeks 9 uur werd de brug opgetild en vaarde het ponton weg om de brug te plaatsen. Op de linkeroever verliep die plaatsing zonder probleem maar op de rechteroever moest nog gesleuteld worden aan de pijlers voor de brug veilig kon vastgezet worden.

“Dit is een historisch moment voor Halle”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “We wachten al heel lang op de Klarabrug want het is een hele belangrijke brug voor de voetgangers die een veilige verbinding krijgen tussen Sint-Rochus en het centrum. Voor de vele scholieren die in het centrum school lopen is dat ook goed nieuws want zij kunnen vanuit de Sint-Rochuswijk naar school zonder ander verkeer te kruisen.”

Eerste brug in de reeks

Het is meteen ook de eerste brug in een reeks die De Vlaamse Waterweg de komende jaren zal bouwen in Halle terwijl het Kanaal Brussel-Charleroi gemoderniseerd wordt.

“Er komen in totaal vier nieuwe bruggen”, legt Snoeck uit. “De volgende brug is de Zuidbrug die een verbinding maakt voor het autoverkeer vanaf de Vogelpers naar het Bevrijdingsplein. De derde brug is een nieuwe Bospoortbrug en binnen enkele jaren staat dan ook nog de Nederhembrug op de planning.”

De Vlaamse Waterweg riep op om niet massaal af te zakken naar de kaaien om de spectaculaire werken te volgen. “Het is geen overrompeling geworden”, geeft burgemeester Snoeck nog mee. “Er werd niet te veel publiciteit gemaakt om te vermijden dat er een massa volk zou opdagen. Ik zie dat alles onder controle is. Er zijn wel wat mensen maar de veiligheid is hier zeker niet in gevaar.”

Later meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.