Klanten van Delhaize maken overtreding om parking op te rijden in nieuwe fietsstraat Basiliekstraat Bart Kerckhoven

25 augustus 2019

08u24 5

De wegmarkeringen op het nieuwe stukje fietsstraat op de Basiliekstraat moeten alweer aangepast worden. Vrijdagavond ging de straat open voor het verkeer maar al snel bleek dat er verkeerstechnisch iets niet klopte. Er loopt namelijk een witte doorlopende lijn over de fietsstraat om het verkeer dat richting Arkenvest en Parklaan rijdt te scheiden van de fietsers die uit de andere richting komen. Maar die witte lijn mogen klanten van de supermarkt Delhaize eigenlijk niet overschrijden wanneer ze de parking van de winkel willen op rijden. Gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle 2019) kaartte de situatie aan en riep meteen op om de lijn af te schaffen. Het stadsbestuur liet in de loop van zaterdag weten dat op sommige plaatsen de lijn onder andere op die plaats een onderbroken stippellijn zal worden. De aannemer was vergeten rekening te houden met de opritten. De klanten van Delhaize hoeven dus niet te vrezen; de stad laat alles zo snel mogelijk aanpassen en chauffeurs riskeren ook geen boete als ze de parking op rijden. Ook de bocht richting Arkenvest wordt nog ‘hertekend.’ N-VA heeft ook kritiek op de nieuwe fietsstraat. “Ondanks de uitgevoerde werken kunnen fietsers nog steeds niet in één vlotte beweging de Parklaan inrijden. Er is nog steeds geen versmelting van beide fietsstraten en de boordsteen zal voor gevaarlijke situaties blijven zorgen”, concludeert gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA).