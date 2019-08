Klanten Delhaize rijden opnieuw reglementair de parking op Bart Kerckhoven

29 augustus 2019

09u17 2

De klanten van supermarkt Delhaize rijden sinds woensdag opnieuw reglementair de parking van de winkel op via de Basiliekstraat. De aannemer paste de wegmarkeringen aan zodat voor de inrit een stippellijn is geschilderd. Vrijdag werd de fietsstraat in gebruik genomen maar al snel bleek dat een witte doorlopende lijn over heel de lengte van de straat betekende dat chauffeurs een overtreding moesten maken om de parking op te rijden. Die fout werd nu dus recht gezet. Ook aan de ingang van het Elisabethpark en de bibliotheek werd een stippellijn aangebracht en de scherpe bocht die de witte lijn aan de overgang naar de Arkenvest maakte is ook verwijderd.