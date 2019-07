Klachten over anderstalige opschriften in Halle in 2018 met de helft gedaald Bart Kerckhoven

19 juli 2019

11u00 7 Halle Er liepen bij de stad Halle vorig jaar 29 klachten binnen over anderstalige opschriften van bedrijven, winkels, aannemers en anderen in het straatbeeld. Dat zijn er de helft minder dan in 2017, toen de stad 59 klachten behandelde.

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) maakte die cijfers bekend tijdens de viering van de Vlaamse feestdag. In 2015 en 2016 waren er respectievelijk 20 en 22 klachten. Volgens de burgemeester dient nog steeds het Vlaams Manifest dat jaren geleden werd ingevoerd als basis voor aanschrijven van mensen die anderstalige opschriften gebruiken. “Telkens wordt uitdrukkelijk gevraagd om de ‘taalovertreding’ te herstellen en om het in de toekomst niet meer te laten gebeuren”, aldus Snoeck. “Blijft betrokkene in de boosheid volharden, dan worden er rappels verstuurd. Eerlijkheidshalve moet ik hier wel aan toevoegen dat we strikt juridisch gezien niet altijd een been hebben om op te staan. Maar we vinden het wel onze plicht om telkens opnieuw mensen, bedrijven en instanties te wijzen op het feit dat Halle onlosmakelijk deel uitmaakt van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse gemeenschap. Meestal heeft dit schrijven echter ook wel succes. Geregeld worden excuses aangeboden en worden de zaken vervolgens rechtgezet. Maar natuurlijk ook niet altijd.”