Klacht van N-VA tegen akkoord over vijver Essenbeek verworpen Bart Kerckhoven

25 februari 2020

13u35 0 Halle De klacht van oppositiepartij N-VA tegen de overeenkomst die het stadsbestuur sloot met projectontwikkelaar NJA is verworpen door de provinciegouverneur. “Dit is een overwinning voor de Essenbekenaren want we kunnen eindelijk vooruit in dit dossier”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a).

Eind november werd op de gemeenteraad een dading besproken tussen stad en ontwikkelaar. Daarmee wil het schepencollege het aanslepend dossier over de bouw van woningen rond de vijver uit het slop trekken. In de overeenkomst is opgenomen dat de ontwikkelaar elf woningen mag bouwen langs de vijver maar dat in ruil zal de ontwikkelaar wel enkele werken uitvoeren waardoor de vijver van Essenbeek ontsloten wordt vanuit het Warandepark. N-VA was gekant tegen de dading en vond dat er veel te geheimzinnig gedaan werd over het akkoord. Daarom werd klacht ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur. “De gouverneur heeft zich nu uitgesproken”, zegt Snoeck. “Volgens hem was er niets mis met de dading die werd opgesteld en was dat ook het juiste instrument. Bovendien oordeelt hij ook dat we helemaal niets achter hebben willen houden. Integendeel; de dading werd besproken op een commissie en er werd zelfs een extra vergadering georganiseerd zodat de gemeenteraadsleden zelfs aan advocaten extra informatie konden vragen.”