Klaar voor de warmste Braderie in jaren? Halse Handelaars trakteren op kortingen, muziek en animatie Bart Kerckhoven

26 juni 2019

17u30 0 Halle In Halle start morgen de Braderie en de Verenigde Handelaars maken zich op voor de warmste Braderie in jaren. We vermoeden dat niet alleen de winkels veel klanten zullen verwelkom maar ook de terrasjes van de cafés zullen vollopen met deze temperaturen.

De Braderie begint donderdag en eindigt zondag. Op de Minderbroedersstraat wordt een mobiliteitssalon ingericht waar mensen fietsen en steps kunnen uittesten op een testparcours. Op het Oudstrijdersplein wordt een autosalon georganiseerd. Dansschool Ballerino en Dansstudio Emily Cremers zullen op zaterdag en zondag enkele optredens verzorgen in de binnenstad. Vrijdag en zaterdag trakteert pianist Geert op muziek in de Basiliekstraat ter hoogte van Cremerie Joy. Vrijdagavond zendt Radio Victoria uit op de Beestenmarkt en de dag nadien is het de beurt aan Stadsradio Halle. De hele dag door zijn er daar optredens van onder andere Bart Declerq, Nina Butera, Dina Rodrigues en Eveline Cannoot. Kinderen kunnen zich uitleven op verschillende springkastelen in een heus kidsdorp. Zaterdag lopen opnieuw de Knappe Knoppen rond op de Braderie die covers spelen van Urbanus tot The Beatles. Op het Cardijnplein naast de Sint-Martinusbasiliek kunnen kinderen op zondagnamiddag ook reusachtige zeepbellen blazen. Bovendien organiseren heel wat handelaars ook nog eens zelf speciale acties en worden er heel wat kortingen gegeven op alle aankopen.