Kippenvelmoment: Last Post wordt geblazen tijdens herdenking in Albertpark Bart Kerckhoven

02 september 2019

Maandagavond vond een grote herdenkingsplechtigheid plaats naar aanleiding van de komst van de Bevrijdingscolonne naar Halle. Op 3 september 1944 was Halle de eerste stad van Vlaanderen die bevrijd werd. De soldaten van de Welsh Guards waren er toen bij en 75 jaar later luisterde hun muziekkapel de viering op in het Albertpark. Een kippenvelmoment was het blazen van The Last Post door één van de muzikanten: