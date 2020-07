Kinepolis On Tour strijkt neer in Halle Amber Gys

29 juli 2020

09u24 0 Halle De drive-in van Kinepolis houdt van 11 tot 13 augustus halt in Halle. De parking aan de Welkomstlaan doet daarbij dienst als openluchtbioscoop en zal hiervoor worden afgesloten. Op het programma staan onder meer Titanic en Niet Schieten.

Drie dagen lang komt Kinepolis On Tour naar Halle. Op de parking van de Welkomstlaan - die van 10 tot 14 augustus wordt afgesloten- wordt een LED-scherm geplaatst van 16 op 9 meter. Volgens Kinepolis zou het “het grootste mobiele exemplaar ter wereld” zijn. Op het terrein kunnen de bezoekers nog drank of eten aankopen, te betalen via smartphone.

Let wel op, er zijn geen spiksplinternieuwe films te zien. Maar wie graag eens Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Niet Schieten, Titanic, Bad Boys for Life, Bohemian Rhapsody of Green Book op een speciale locatie wil bekijken, is hier dus op het juiste adres. Al zijn de plaatsen beperkt, want slecht 250 wagens mogen tegelijkertijd plaatsnemen op het terrein. Een ticket bedraagt 25 euro per auto (dus niet per persoon!)