Kinepolis On Tour in Halle gaat dan toch niet door Amber Gys

30 juli 2020

12u14 15

Gisteren kondigden we nog aan dat Kinepolis On Tour neer zou strijken in Halle. De drive-in van Kinepolis zou van 11 tot 13 augustus halt houden in Halle, aan de parking van de Welkomstlaan. Maar door de huidige opflakkering van het coronavirus heeft het stadsbestuur beslist om alle evenementen tot eind augustus te schrappen. Volgens het stadsbestuur vormen lokale evenementen een reëel risico. “Ondanks de strikte maatregelen vinden er nog altijd heel wat evenementen plaats op ons grondgebied”, meldt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V). “De veelheid aan en variatie van evenementen zijn mogelijke voedingsbodems voor een lokale uitbraak of een snellere verspreiding van het virus.” Er werd dus ook in samenspraak met Kinepolis afgesproken om de drive-incinema niet te laten doorgaan. Mensen die al een ticket hadden besteld, krijgen mogelijk hun geld terug of in de vorm van een voucher voor Kinepolis.