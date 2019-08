Kindvriendelijke mascotte Basiel verovert meteen de harten op de Warandedag Bart Kerckhoven

28 augustus 2019

De Halse jeugd heeft voortaan met Basiel een eigen mascotte. Het was waarnemend schepen van Jeugd Johan Servé (Sp.a) die de naam van het kindvriendelijk logo mocht onthullen aan het einde van de Warandedag in Essenbeek. Basiel is een figuurtje dat voortaan zal opduiken op de verschillende kindvriendelijke evenementen in de stad. Eerder al werd Halle uitgeroepen tot ‘kindvriendelijke gemeente’. Het waren de kinderen zelf die de naam mochten kiezen. De Warandedag bleek zelf opnieuw een schot in de roos. Honderden kinderen kwamen spelen en verveeleden zich geen seconde door het grote aanbod aan activiteiten.