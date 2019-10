Kinderen De Klim-Op krijgen extra speelruimte aan Claeskapel Bart Kerckhoven

24 oktober 2019

De kinderen van basisschool De Klim-Op in Lembeek hebben er dit jaar een groene speelplaats bijgekregen. De stad stelde het terrein aan de Claeskapel in de buurt van de school ter beschikking omdat de huidige speelplaats van De Klim-Op stilaan te klein wordt. “Onze school telt 280 leerlingen en dat aantal groeit elk jaar”, zegt directrice Joëlle Mertens van De Klim-Op. “Op de speelplaats merkten we dat het wat krap werd en dat ze zo al eens sneller conflicten ontstonden. Daarom stelden we aan de stad Halle voor om aan de Claeskapel een speelplaats in te richten tijdens de middagpauze. De kinderen vanaf het derde tot het zesde leerjaar die het graag wat rustiger hebben kunnen hier nu spelen.” Basiel, de kindvriendelijke mascotte van Halle, kreeg de eer om samen met burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) de nieuwe speelplaats te openen. Intussen heeft de stad plannen om de Claeskapel zelf ook te renoveren. Zo zullen de leerlingen van het GO! Technisch Atheneum een nieuwe poort ontwerpen voor de kapel.