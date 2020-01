Keuken vernield na brand in Lembeek: Bewoonster kan naar buiten vluchten Bart Kerckhoven

17 januari 2020

18u19 3

Een brand vernielde vrijdagavond na 17 uur een keuken in de Wittendreef in Lembeek. De brand ontstond vermoedelijk nadat een pot op het fornuis vuur vatte. Een bewoonster van het huis kon meteen naar buiten vluchten terwijl de hulpdiensten gealarmeerd werden. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West rukte uit en de brandweermannen hadden de brand snel onder controle. De keuken is wel uitgebrand en de rest van het huis liep rookschade op. De bewoners zullen dus tijdelijk elders moeten logeren tot het huis opnieuw bewoonbaar is.