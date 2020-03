Exclusief voor abonnees Ketnetband-gezicht Eric Baranyanka (60) laat in nieuwe voorstelling ‘De Zwette’ in zijn ziel kijken: “Pas toen ik buiten Lembeek en Halle kwam, werd ik ‘NE zwette’” Bart Kerckhoven

02 maart 2020

16u33 0 Halle Het grote publiek kent Eric Baranyanka (60) als een echt podiumbeest, onder meer van de Ketnetband, maar in zijn nieuwste voorstelling ‘De Zwette’ laat hij in zijn ziel kijken. Van zijn Afrikaanse afkomst tot zijn jeugdjaren in Lembeek: Baranyanka vertelt het verhaal op zijn manier. “Ik had zelf pas door dat ik zwart was toen ik buiten Lembeek en Halle kwam”, vertelt Baranyanka.

Eric Baranyanka woont al jaren in Hoboken maar treedt eind april nog eens op in Halle. Dit keer is het een bijzondere voorstelling want ‘De Zwette’ gaat in première. “Het moest er eens van komen”, vertelt Baranyanka. “De mensen vragen me vaak vanwaar ik afkomstig ben en dan zegt mijn vrouw Inge meestal: ‘Heb je een paar uur?’ (lacht). Een boek schrijven zag ik niet zitten omdat ik na honderd bladzijden al niet meer verder kan. En daarom vertel ik mijn verhaal zoals ik dat het beste kan: op een podium en met heel wat liedjes.”

Aanbieding loopt nog 03 dagen 05 uren 42 minuten 44 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode