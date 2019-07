Kasteel Devleminck staat al te koop voor 820.000 euro, maar niet iedereen is daar zo tevreden mee... Bart Kerckhoven

04 juli 2019

13u08 0 Halle Zelfstandigen of ondernemers die op zoek zijn naar een origineel pand kunnen voor 820.000 euro het oude kasteel Devleminck kopen. Ontwikkelaar Komito zet het gebouw te koop. Volgens N-VA is dat in strijd met de afgeleverde vergunning. “Maar we zetten het gebouw net te koop zodat een nieuwe eigenaar de afwerking kan kiezen”, zegt Michael Verschueren van Komito.

Ontwikkelaar Komito laat op dit moment 68 appartementen bouwen op het voormalige domein van de familie Devleminck. De blikvanger van het project ‘Residentie Sequioa’ is de renovatie van het oude kasteeltje op het domein. Dat werd destijds door schepen en ondernemer Victor Devleminck gebouwd. Komito wil het verbouwen tot kantoorruimte. Ook vrije beroepen kunnen er terecht.

In ruil voor de bouwvergunning voor de appartementen beloofde de promotor het kasteeltje van binnen en van buiten te renoveren. Twee jaar later is men volop bezig met de bouw van appartementen en zet de bouwpromotor het kasteeltje zonder enige renovatie te koop Rogier Lindemans

Via immokantoor Century 21 wordt het gebouw nu te koop aangeboden voor de prijs van 820.000 euro en dat is niet naar de zin van N-VA-gemeenteraadslid Rogier Lindemans (N-VA). “In ruil voor de bouwvergunning voor de appartementen beloofde de promotor het kasteeltje van binnen en van buiten te renoveren. Twee jaar later is men volop bezig met de bouw van appartementen en zet de bouwpromotor het kasteeltje zonder enige renovatie te koop”, aldus Lindemans.

Maar bij Komito vallen ze uit de lucht wanneer ze de kritiek van N-VA horen. “De vergunning wordt zoals afgesproken helemaal nageleefd”, zegt Michael Verschueren van Komito.

We hebben het gebouw inderdaad net te koop gezet maar dan wel met het idee om de toekomstige eigenaar mee te laten beslissen over de herinrichting. Als er zich advocaten willen vestigen dan willen die namelijk een andere inrichting dan artsen die voor een groepspraktijk kiezen Michael Verschueren

“We hebben ons geëngageerd om het kasteeltje niet af te breken nadat het stadsbestuur daar expliciet om vroeg. De renovatie van het gebouw werd dan meegenomen in onze plannen en we zullen dat kasteeltje nog steeds opknappen. We hebben het gebouw inderdaad net te koop gezet maar dan wel met het idee om de toekomstige eigenaar mee te laten beslissen over de herinrichting. Als er zich advocaten willen vestigen dan willen die namelijk een andere inrichting dan artsen die voor een groepspraktijk kiezen. Dan zou het zelfs gek zijn om alles binnen in compleet af te werken als de nieuwe eigenaar totaal andere keuzes moet maken. Vandaag is dat kasteeltje eigenlijk een ruwbouw, die prijs van 820.000 euro zou zelfs veel te hoog zijn voor wat er nu staat. We verwachten dat we een goede koper zullen vinden voor dat project aangezien we met Residentie Sequioa over heel de lijn voor kwaliteit gekozen hebben. Dat doen we ook voor de verbouwing van het kasteel.”

Bij het stadsbestuur laten ze intussen ook weten dat er zich geen enkel probleem stelt nu Komito het kasteeltje op de markt brengt. Het kasteeltje is eigenlijk geen beschermd pand maar omdat de stad het wel een waardevol gebouw vindt vroeg het destijds aan Komito om het niet af te breken.