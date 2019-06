Kassier en feestleider Gust Pé neemt afscheid van bestuur KWB Lembeek Bart Kerckhoven

03 juni 2019

06u31 0

KWB Lembeek zette kassier en feestleider Gust Pé in de bloemetjes. Gust neemt na een lange carrière afscheid van het bestuur van de KWB. Hij blijft actief maar besloot om een stapje terug te zetten.

Gust was onder andere de trekker van de grote Boonwandeling die recent nog 350 wandelaars lokte. “Gust is een manusje van alles, én man van zijn woord”, aldus collega-bestuurslid Edwin Vandermeeren. “Al dat gedoe met Messenger en Whatsapp vond hij allemaal maar niets. ‘het belang van persoonlijk contact is iets wat onze jeugd onderschat’, zo luidt zijn wijze raad. Ook zijn vrouw Martine was tot nu toe een meerwaarde voor ons bestuur. Zo was de organisatie van het voorraad-kot was haar ‘dada’.” Het koppel blijft wel nog lid van KWB.