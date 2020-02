Karen Damen ruimt haar kledingkast op voor het goede doel... en daar komen fans uit heel Vlaanderen op af Bart Kerckhoven

16 februari 2020

06u00 0 Halle Fans van Karen Damen reppen zich maar beter naar boetiek Lotte Louise in Halle . Samen met opruimcoach Nele Colle en uitbaatster Stephanie Louise Lotte maakte de zangeres haar kleerkast leeg voor het goede doel. 170 kledingstukken en accessoires die Karen Damen ooit droeg worden te koop aangeboden. “De collectie lokt klanten uit heel Vlaanderen”, glundert Stephanie.

Van de slippers die ze droeg tijdens haar huwelijk op Ibiza tot een paar schoenen die Karen Damen aan trok op de set van ‘De Wereld van K3' of een vestje dat ze backstage droeg tijdens de Night of the Proms... 170 kledingstukken en accessoires van de zangeres worden deze maand verkocht in de boetiek Lotte Louise in Halle. “Sinds vrijdag verkoop ik haar spullen en er is al veel volk komen kijken” zegt Stephanie. “Tientallen mensen heb ik al ontvangen. Ze komen van de Kust, Gent, Antwerpen en Hasselt. Er zijn heel wat fans natuurlijk maar ook modeliefhebbers vinden het leuk. Het zijn stukken van bekende merken maar het blijft betaalbaar. Voor 40 euro vind je al iets in de rekken. Dat het ooit gedragen werd door Karen Damen maakt het natuurlijk extra speciaal. Sommigen zijn dan door het dolle heen als er eens een zakdoek opduikt in één van de zakken. (lacht) Ik heb wel zelf nog wat gesorteerd want alleen de beste tweedehands stukken hang ik in de rekken.”

De verkoop vindt niet zomaar plaats. Opruimcoach Nele Colle nam met Karen Damen haar kleerkast onder handen en zo groeide het idee om iets te doen voor het goede doel. “Een deel van de opbrengst gaat naar ‘A cure for ALS’, het onderzoeksfonds van de ALS-liga”, legt Stephanie uit. “Het is een ziekte waar Karen ook in haar omgeving al mee te maken kreeg en hier in Halle moesten vrienden en familie vrijdag nog afscheid nemen van iemand die aan de ziekte leed. Ik denk wel dat de actie al snel een paar duizend euro’s kan opbrengen. De hele maand februari verkopen we de spullen nog. Ik heb Karen dit weekend nog uitgenodigd maar ze had een heel druk weekend voor de boeg en zal er dus niet bij zijn. Maar ook zonder haar aanwezigheid vinden de mensen de weg naar Halle.”

Het absolute pronkstuk? Een jasje van het merk Etro Milano . Nieuw kost het al snel 5.000 euro. Bij Lotte Louise haal je het exemplaar dat Karen Damen ooit droeg in huis voor 1.250 euro. “En in goede staat”, benadrukt Stephanie .”Je zal hier echt geen afdankertjes vinden in de rekken. Het is een luxe tweedehandsboetiek maar wel eentje die de luxe betaalbaar maakt. De mensen vragen zich soms zelfs af of ze geen nieuw kledingstuk kopen. Dat is eigenlijk het beste compliment dat ik kan krijgen. Ik hoop intussen dat misschien andere BV’s ook zin krijgen om op die manier eens hun kleerkast uit te ruimen. Er is wel degelijk een markt voor. Dat merk ik nu al. ” (lacht)

Wie graag eens shopt in de tweedehandscollectie van Karen Damen kan vandaag, zondag 16 februari, terecht in de winkel aan de Klinkaert in Halle. Lotte Louise is open van 10 uur tot 17 uur. Op dinsdag en woensdag is de winkel open van 10 uur tot 20 uur en van donderdag tot zaterdag van 10 uur tot 18.30 uur.