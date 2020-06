Karen (39) opent in Halle eerste E-fitnesszaak van de Zennevallei Bart Kerckhoven

12 juni 2020

14u45 15 Halle Karen Reinarz opende de deuren van haar nieuwe zaak E-Fit Halle. In die fitnesszaak kunnen vrouwen aan een slanker figuur en een gezonder lichaam werken volgens het concept van E-Fit, waarbij je fitness in een speciaal pak beoefent.

“Het verschil zit hem in de EMS-technologie”, legt Karen uit. “Dat staat voor Electro Musculaire Stimulatie. Met E-Fit bereik je op twintig minuten hetzelfde resultaat als met een workout van negentig minuten in een traditionele fitness. Zo kan je spieren activeren waarvan je zelfs geen idee meer had dat je die nog had. Je voelt je dan ook strakker en veel energieker.” Karen biedt in haar zaak ook andullatietherapie aan. Ze heeft al heel wat ervaring in de sector.

“Na een paar jaar heb ik besloten om mijn passie opnieuw op te nemen en vrouwen te begeleiden naar een strakker lichaam en een gezondere levensstijl”, vertelt ze. “In het verleden deed ik dit voor Bodystyling maar sinds ik E-fit heb ontdekt kreeg die passie een nieuwe boost. Na jaren zelf een hectisch leven te leiden met veel gebrek aan tijd en rust heeft E-Fit mij doen herleven. Een groot deel van de vrouwen cijfert zichzelf weg voor de kinderen, het werk en het huishouden. Ik wil met hen dan ook graag een goed gevoel delen in een ontspannende en rustgevende omgeving.”

E-Fit Halle is te vinden in de Sint-Rochusstraat 114a in Halle. Meer info op https://www.efithalle.be/.