Kantoorhandel uit Halle helpt Beerselse school aan laptops Bart Kerckhoven

29 april 2020

10u52 2 Halle Enkele leerlingen van basisschool Blokbos in Lot kunnen dankzij kantoorhandel Marcelis uit Halle toch op afstand onderwijs volgen tijdens de coronacrisis.

Kantoorhandel Marcelis startte half april met een inzamelactie voor laptops. Die worden weggeschonken aan gezinnen met kinderen die dat nodig hebben om op afstand onderwijs te volgen. De gemeentelijke basisschool Blokbos in Lot kreeg alvast zes laptops waarmee evenveel kinderen gelukkig gemaakt kunnen worden. Niet elk gezin beschikt namelijk over het budget om een laptop aan te kopen. Bij Marcelis worden de tweedehands laptops gereinigd, gecontroleerd op defecten en hersteld. Alle oude data werd van de toestellen verwijderd en nieuwe programma’s werden geïnstalleerd zodat de laptops klaar zijn voor schoolgebruik. “Leerkrachten zijn heel hard bezig om kinderen kwalitatief afstandsonderwijs aan te bieden”, laten ze in Blokbos weten. “In elke lagere schoolklas voorzien we een weekschema waar de leerlingen enkele verplichte taakjes krijgen. We steken hier instructiefilmpjes in, die de leerlingen thuis op elk moment kunnen bekijken. Ook de kleutertjes houden we warm en sturen we regelmatig knutseltips, opdrachtjes, filmpjes van verhaaltjes, … Dankzij deze 6 laptops kunnen we het voor enkele gezinnen makkelijker maken om digitaal te volgen.”

Wie wil kan nog steeds laptops afgeven bij Marcelis:



