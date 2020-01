Kandidaat-prinsenparen samen op toernee in fietskaravaan door Halle Bart Kerckhoven

18 januari 2020

Exact een week voor de Prinsenverkiezing was er zaterdag bij de kandidaat-prinsenparen weinig te merken van stress. Cindy en Lesley, Jimmy en Melody, Frank en Anja en Nico en Katleen trokken op toernee in een heuse fietskaravaan. Het was een opdracht die organisator Halattraction hen voorschotelde maar van een echte verkiezingsstrijd was geen sprake. De koppels trokken naar feestcafés Op ’t Kassaa, De Bres, Lamme Gisj, Vaantjesboer, Blue Note, Sleutel en Kelt met hun zog tientallen supporters. Volgende week zaterdag wordt het wel menens en verzamelen de carnavalisten in ’t Vondel om het nieuwe Prinsenpaar te verkiezen. Die avond kregen de paren verschillende opdrachten opgelegd en zal pas omstreeks 3 uur ’s nachts duidelijk worden wie de scepter zal zwaaien over Carnaval Halle 2020.

