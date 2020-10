Kampioenen van BC Tigers Halle dromen van goede start in hoogste provinciale afdeling Bart Kerckhoven

02 oktober 2020

12u53 0

De A-ploeg van Tigers Halle is nog maar net door de Halse sportdienst gehuldigd als kampioen van het seizoen 2019-2020 of het nieuwe seizoen staat al voor de deur. Onder leiding van coach Chris Verhaeghe dwong de ploeg een promotie af naar de hoogste afdeling van de provinciale reeksen. Nu zaterdag openen de Tigers de competitie met een thuiswedstrijd tegen BC Opwijk.

“De eer voor de titel en de promotie gaat naar de spelers”, zegt coach Chris Verhaeghe. “Ze hebben de afgelopen twee seizoenen bijzonder hard gewerkt om hun doel te behalen. Het was helaas wel een einde in mineur. Door de coronacrisis werd de competitie vroegtijdig stopgezet en hebben we de apotheose op het veld niet kunnen meemaken. Na een zeer lange periode zonder basketbal zijn de spelers hongerig om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Het wordt een moeilijk jaar, maar we zijn er in geslaagd onze kern te behouden en aan te vullen met enkele spelers die de ploeg versterken. Hopelijk kunnen we een goeie start maken in de eerste weken.”