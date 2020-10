Jubileumeditie is meteen ook de laatste: Zennetoer nog één keer op zoek naar muzikaal talent Bart Kerckhoven

02 oktober 2020

10u46 0 Halle De muziekwedstrijd Zennetoer is aan haar laatste editie toe. De organisatoren lanceren nog één keer een oproep naar bands met jong muzikaal talent uit de streek voor de grote finale in 2021

Via het online muziekplatform vi.be kunnen bands zich online inschrijven voor het traject. Inschrijven kan tot en met 1 november. Bij de inschrijving moet elke deelnemer drie audiofragmenten mee sturen. Uit alle inzendingen zal de organisatie dan tien bands kiezen die tijdens een auditiedag op zaterdag 14 november vijftien minuten krijgen om de professionele jury te overtuigen van hun kunnen en het groeipotentieel. Die dag zelf kiest de jury de vijf finalisten die de kans krijgen om tijdens de finale van Zennetoer op 27 februari 2021 in cultureel centrum ’t Vondel te Halle te strijden voor de prijzen van beste band of publiekslieveling.

De finalisten worden gecoacht op hun weg naar de finale. De Zennetoer is een organisatie van cultuurcentra, gemeenschapscentra en jeugddiensten uit het Pajottenland en de Zennevallei.