Joyride leidt naar de rechtbank: werkstraf van 90 uur gevorderd voor twee twintigers WHW

11 september 2019

20u36 0 Halle Twee twintigers uit Halle riskeren een werkstraf van 90 uur voor een joyride richting Aalst.

Gelegenheid maakt de dief, bleek nog maar eens voor de Brusselse correctionele rechtbank. Op 3 juli 2018 zagen twee twintigers in Halle hoe een inwoner van een appartement de deur had laten openstaan. De twee konden zich niet bedwingen en gingen het gebouw binnen. Zo geraakten ze vlot in de garage, waar ze aan de klinken van de wagens gingen voelen. Uiteindelijk vonden ze een Volkswagen Golf die niet gesloten was. Bovendien troffen ze ook de sleutel van de wagen aan. Zo was het een koud kunstje om de wagen te stelen en een stevig ritje richting Aalst in te zetten. De dag erna kwamen ze twee vrienden tegen. Terwijl ze met hen een praatje maakten stopte er plots een patrouille bij hen. De Golf was al als gestolen opgegeven en de twee hingen. “Een stommiteit”, verdedigde een van de twee zichzelf, “maar nu wil ik mijn leven op de rails. Ik ben druk op zoek naar een woonst ver van Halle om in een andere omgeving terecht te kunnen. Hopelijk krijg k hier een zo licht mogelijke straf.” Dat laatste weet hij pas op 9 oktober.