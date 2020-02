Jongste betrokkene bij dood Priscilla Sergeant gaat in cassatie tegen veroordeling Wouter Hertogs

28 februari 2020

18u12 0 Halle Eén van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, is in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling. De jongen kreeg in maart 2019 een berisping van de jeugdrechtbank, een vonnis dat onlangs in beroep werd bevestigd.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden 3 verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. De drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. Zo hadden ze haar geslagen, gedwongen om peper, tabasco en medicijnen te slikken en urine te drinken, hadden ze haar bespuwd en had J. zich zelfs op haar bevredigd. Toen het meisje de volgende ochtend dood bleek, hadden ze haar lijk verborgen.

Johan D.V., de meerderjarige verdachte, benam zich in de loop van het onderzoek van het leven terwijl de tweede minderjarige A., die ook een berisping kreeg opgelegd, intussen als volwassene al verschillende veroordelingen heeft opgelopen voor geweldmisdrijven.

De twee jongeren werden eerst geplaatst in gesloten jeugdinstellingen en verbleven nadien jarenlang in een begeleidingstehuis. In maart 2019 legde de jeugdrechtbank uiteindelijk een berisping op, een vonnis dat in beroep werd bevestigd. J. is nu in cassatie gegaan tegen dat arrest. “We blijven erbij dat mijn cliënt vooral een slachtoffer is”, zegt meester Siegfried De Mulder, advocaat van J. “Hij werd door de oudere aanwezigen meegesleurd en zou alleen nooit de feiten gepleegd hebben, die volgens de rechtbank geleid hebben tot de dood van Priscilla.” De andere minderjarige, A.B., die 16 was ten tijde van de feiten, rijgt ondertussen de correctionele veroordelingen aan elkaar.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. VRW/