Jongeren lopen weg na brand in Goudkasteeltje: parket opent onderzoek Bart Kerckhoven

24 mei 2020

16u56 3

Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt een brandstichting in het Goudkasteeltje in Buizingen. Een buurtbewoner merkte zaterdagnamiddag omstreeks 16 uur dat er rook opsteeg op het kasteeldomein en verwittigde de hulpdiensten. Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om te blussen. Al snel bleek er kwaad opzet in het spel.

“De brandweer heeft twee duidelijke brandhaarden kunnen vaststellen”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Een meisje heeft voordien vier jongeren naar buiten zien gaan. Het onderzoek loopt.” De daders hadden op twee verschillende plaatsen in het Goudkasteeltje hout bij elkaar gestapeld en dat in brand gestoken. Het is niet de eerste keer dat er brand gesticht wordt op het domein op de hoek van de Henri Devedeleerstraat en de Paul Turcksinstraat. Het Goudkasteeltje staat leeg sinds de bewoners twee jaar geleden verhuisden. Omwonenden hebben al verschillende keren de politie gewaarschuwd omdat er onbekenden het kasteeldomein binnen drongen. Een paar jaar geleden haalde het Goudkasteeltje nog het nieuws toen de bewoners overvallen werden.