Jongeren en kinderen krijgen aparte rouwruimte op begraafplaats in Halle Bart Kerckhoven

18 september 2020

11u42 0 Halle Jongeren en kinderen krijgen een aparte rouwruimte op het kerkhof in Halle. Er komt een graffitikunstwerk en er kunnen boodschappen achtergelaten worden voor overleden geliefden.

Er zal een krijtbord op de muur geplaatst worden waar ze een boodschap kunnen achterlaten en ook een bijzondere brievenbus om een bericht door te geven. De rouwruimte wordt aangekleed met graffiti en zal aan de kerkhofmuur voorzien worden waar de kindergraven zijn.

Het graffitikunstwerk wordt uitgewerkt met de hulp van kinderen en jongeren die met verlies te maken kregen. Zij mogen ideeën en wensen doorgeven. “Omdat rouwen een intieme zaak is, planten we hagen rond de ruimte”, laat de stad nog weten. “Binnenin werken we met een grindzone en borders vol met planten en bloemen. Er worden ook twee bomen aangeplant, waaronder een treurwilg, die symbool staat voor rouw en verdriet. Wie even wil gaan zitten, kan dat op de bank of een van de rotsblokken.”

De eerste werken starten in oktober en vanaf eind november zijn kinderen en jongeren welkom in de rouwruimte.