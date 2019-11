Jongeren brainstormen om het klimaat te redden: app tegen voedselverspilling en KIM-campagne Bart Kerckhoven

06 november 2019

12u30 0 Halle Een sociaal tarief invoeren voor biologische producten of een app lanceren om voedselverspilling tegen te gaan: het zijn maar twee van de duurzame concepten die de Klimakkers tijdens een vierdaagse workshop, met als centrale thema ‘klimaatverandering’, bedachten.

Twintig jongeren mochten hun klimaatconcepten uitleggen in de raadzaal van het stadhuis. Een ‘bootcamp’ bracht jongeren tussen 18 en 28 jaar uit de buurt samen. Ze volgden een online opleiding rond energie en trokken naar enkele bedrijven. Nadien werkten ze hun ideeën uit tot concepten onder begeleiding van twintig experten uit verschillende vakgebieden. Het brainstormen en uitwerken van de initiatieven leverde alvast enkele opmerkelijke voorstellen op.

Met ‘RENECOOP’ willen de jongeren leegstaande panden renoveren door educatieve workshops aan particulieren aan te bieden. ‘LOCAL LEFTOVER’ zou dan weer een app worden om voedselverspilling in de buurt tegen te gaan. Wie fruit, groenten of maaltijden te veel heeft, kan die via de app aanbieden in de buurt.

Zusje voor BOB

‘KIM’ wil mensen op de hoogte brengen over welke invloed hun acties hebben op het klimaat. Net zoals bij de BOB-campagne rond alcohol, komt zusje KIM op tegen vervuiling en verspilling. Op evenementen vul je dan een vragenlijst in, waarbij je op een ludieke manier meer informatie krijgt over je gedrag. De beloning is een KIM-sleutelhanger.

Met ‘MOES’ moeten biologische en lokale producten dan weer toegankelijker worden voor mensen met een lager inkomen. Door een sociaal tarief in te voeren, probeert MOES iedereen bij duurzame ontwikkeling te betrekken.

Of er projecten zijn die ook écht gerealiseerd zullen worden, is nog maar de vraag.