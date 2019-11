Jongeren amuseren zich op herfststage van Badmintonteam Halle ’86 Bart Kerckhoven

02 november 2019

Badmintonteam Halle ‘86 organiseerde voor de tweede keer een herfststage voor jeugdspelers in Sportcomplex De Bres in Halle. Trainers Maxime Deryck, Mathis Willems en Ignas Heyns leerden de jongens en meisjes heel wat nieuwe dingen aan maar er gebeurde meer dan enkel doorgedreven trainen. “We leggen de focus op badmintonplezier”, zegt Maxime Deryck. “Dat wil zeggen dat we de kinderen nieuwe technieken aanleren en hun onderling wedstrijden laten spelen. Maar het moet ook plezant blijven. Onze deelnemers zijn een mix van jongens en meisjes tussen 6 en 16 jaar en zowel leden als niet-leden doen mee. Het is belangrijk dat ze met een glimlach naar huis gaan en een leuke week hebben beleefd. Badmintonteam Halle ’86 telt intussen meer dan 225 leden.