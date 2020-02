Jongeren aan de slag met poëzie: leerlingen Heilig Hart&College presenteren pareltjes op Poëzieshow Bart Kerckhoven

05 februari 2020

13u28 0

Op het Heilig Hart&College werd de tweejaarlijkse Poëzieshow georganiseerd. Dit jaar stond de Nederlandstalige Poëzieweek in het thema ‘De toekomst is nu!’. Met dat thema gingen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar aan de slag. Het resultaat waren honderden gedichten en tientallen klasvisualisaties. Tijdens de slotshow in het auditorium werden de creaties van de leerlingen getoond, afgewisseld met live performances van de leerlingen. Leerkrachten Anne-Sophie Delay en Anne Claes leidden alles in goede banen. De mooiste gedichten en de beste visualisaties werden uiteindelijk ook bekroond. Het beste gedicht wordt op een banner gedrukt en opgehangen op de speelplaats. De klassen 5HUMA en 6HUMA hadden uiteindelijk de beste visualisaties gemaakt. Loene Waelkens van 6WWI8 schreef dan weer het mooiste gedicht.