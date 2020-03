Jongeman die Priscilla de dood in pestte verdedigt zich op 20 april tegen veroordeling voor diefstal Wouter Hertogs

30 maart 2020

14u12 2 Halle Het verzet dat Anthony B.(24) uit Huizingen, die vorig jaar veroordeeld werd voor het doodpesten van Priscilla Sergeant, wordt behandeld op 20 april. De jongeman zit momenteel in de gevangenis van Sint-Gillis. Hij kreeg twee weken geleden bij verstek een effectieve celstraf van 4 jaar voor een diefstal. De onmiddellijke aanhouding werd uitgesproken, waardoor hij nu al in de cel zit.

De jongeman werd een tweetal weken geleden bij verstek veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vier jaar en de rechtbank beval toen ook zijn onmiddellijke aanhouding. A. heeft intussen verzet aangetekend tegen die veroordeling, maar dat verzet wordt pas op 20 april behandeld. A., die in juli 2019 van de jeugdkamer van het hof van beroep nog een berisping kreeg opgelegd voor zijn rol bij de dood van Priscilla Sergeant, liep al zes correctionele veroordelingen op, waarvan vier voor geweldfeiten. Zijn laatste veroordeling was een celstraf van 4 jaar voordiefstal. B. kreeg de celstraf voor een laffe diefstal bij een gehandicapte kennis van hem. Op 20 juni 2018 maakte hij van diens afwezigheid gebruik om met een onbekende kompaan 96.000 euro te gaan stelen. Dat geld had de mentaal en fysiek gehandicapte man gekregen van zijn grootmoeder. De speurders kwamen al snel bij B. uit omdat hij wist dat het slachtoffer een grote som geld gekregen had. Bovendien had hij tegen vrienden aangekondigd ‘dat hij een grote slag zou slaan’. Op het schuifraam, dat geforceerd werd, vonden de speurders een vingerafdruk van B. Genoeg bewijzen om hem te veroordelen tot 4 jaar cel volgens de rechtbank. “Meneer doet waar hij zin in heeft, ondanks ettelijke veroordelingen. Hij wordt niet gehinderd door enig moreel besef en begaat misdrijf na misdrijf. De enige gepaste straf is een effectieve celstraf van 4 jaar, al was het maar om hem zo even uit de samenleving te kunnen houden”, klonk het in het vonnis.