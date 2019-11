Je bent nooit te jong om te sorteren: Basisschool De Leerboom opent eigen containerpark Bart Kerckhoven

21 november 2019

“Je bent nooit te jong om te sorteren.” Dat dachten ze ook in basisschool De Leerboom en dus namen ze daar donderdagochtend een eigen containerpark in gebruik. De kinderen moeten natuurlijk niet het grof vuil van mama en papa meesleuren naar school maar kunnen aan het afvaleilandje wel al hun plastic, drankverpakkingen maar ook groenten- en fruitafval sorteren. Er staat zelfs een ton om lege batterijen in te zamelen. Dat het park donderdag officieel geopend werd door het vijfde leerjaar is geen toeval want een hele dag lang wordt er rond afval gewerkt. De kinderen van het derde en het vierde leerjaar gaan zwerfvuil rapen in de buurt en kregen hulp van de stad die grijpers, handschoenen en zakken ter beschikking stelt. Het zesde leerjaar maakt en voert dan weer een toneeltje op met een duidelijke boodschap: “Hoe minder afval, hoe liever”.