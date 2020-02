Jarige Halse Harmonie zet trouwe muzikanten in de kijker: Louis De Grève zit al 75 jaar (!) in het bestuur Bart Kerckhoven

03 februari 2020

10u37 5 Halle De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Halle vierde de tweehonderddertigste verjaardag van de vereniging met een concert in cultureel centrum ’t Vondel. Tijdens de avond werden de trouwste muzikanten van de oudste vereniging van de stad in de schijnwerpers gezet.

Pierre Deneef en Félix Demuylder zijn maar liefst 75 jaar lid. François Harnie en Roger Derdelinckx hebben zestig jaar op de teller, Freddy Wouters en Amaury Walschot vijftig jaar. Sofie Soors speelt al veertig jaar en maakt al zes jaar deel uit van het bestuur als penningmeester, Frank Hannon speelt vijfendertig jaar. Voorzitter Christophe Chokier is dertig jaar muzikant en zit al een kwarteeuw in het bestuur, waarvan elf jaar als voorzitter. Pieter Plessers, Thomas Plessers, Dora Vandyck en Peter François ontvingen de medaille van vijfentwintig jaar en Maarten Plessers voor twintig. Dora en Peter zijn ook al respectievelijk elf en negentien jaar bestuurslid.

Een speciale trofee van verdienste werd uitgereikt aan René Longhez , die na 62 jaar als muzikant en 46 jaar als bestuurslid een punt zette achter zijn muzikale carrière. De absolute recordhouder is wel Louis De Grève: hij heeft 73 jaar lang (1941-2014) gemusiceerd in de Harmonie en zit sinds 1945 onafgebroken in het bestuur. In die vijfenzeventig jaar als bestuurslid was hij onder meer zeventien jaar ondervoorzitter en 38 jaar voorzitter.