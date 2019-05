Jan Heymans en Anni De Saeger vieren diamanten huwelijk: vonk sloeg over op stoomtram naar Brussel Bart Kerckhoven

27 mei 2019

07u12 0 Halle Jan Heymans (82) en Anni De Saeger (81) vierden met familie en vrienden hun diamanten huwelijksjubileum in Halle. Ze leerde mekaar kennen bij de Chiro in Oetingen, maar de vonk sloeg over op de stoomtram richting Brussel die ze dagelijks samen namen om naar school te gaan.

Jan Heymans en Anni De Saeger zijn de stichters en uitbaters van de bekende frituur en snackbar De Statie in Leerbeek. Na twintig jaar hard werken in de zaak besloten ze in 1997 om het rustiger aan te doen en te genieten van hun pensioen.

Jan kampte intussen met hartproblemen, maar werd geholpen met een operatie in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Sindsdien gaat het koppel elk jaar naar Lourdes en dat is nu al voor de drieëntwintigste keer gebeurd. Jan is een hevige fan van voetbalclub Union Sint-Gillis en was jarenlang lid van de fanclub ‘Les Fideles’.

Het koppel kreeg drie meisjes, één jongen, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Onlangs vierde de familie met de komst van Jules ook nog een viergeslacht: met aan het hoofd dus Jan, gevolgd door zoon Rik (58), kleinkind Jonas (32) en de kleine Jules (3 jaar).