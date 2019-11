Inwoners van achttien gemeenten zetten vanaf 2021 dezelfde huisvuilzakken buiten: Afval sorteren kost dan overal even veel Bart Kerckhoven

27 november 2019

10u23 134 Halle In de achttien gemeenten waar Intradura het afval ophaalt worden vanaf 2021 dezelfde GFT- en restafvalzakken ingevoerd. Dat moet afvaltoerisme voorkomen. De prijzen worden gelijkgetrokken. “Het heeft dan geen zin meer om het afval aan te bieden in een ‘goedkopere’ gemeente”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a).

De gemeenteraden van Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel spreken zich op dit moment uit over de invoering van de uniforme afvalzakken. In Halle keurde de gemeenteraad het principe dinsdagavond goed. “Elke gemeente gebruikt nu zijn eigen vuilniszakken en hanteert een eigen prijsbeleid”, legt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a) uit. “Het spreekt voor zich dat, indien al deze gemeenten kiezen voor één aanpak, dit de werking van Intradura ten goede zal komen. Ook het verdelen van de zakken bij de winkeliers en grootwarenhuizen, wordt een stuk eenvoudiger. Maar ook onze inwoners worden er beter van. Door te werken met één en dezelfde restafval- en GFT-zak, zal een Hallenaar die ook in Gooik, Opwijk, Beersel of in één van de andere gemeenten waar Intradura actief is, kunnen aankopen.”

Bij de start zal er ook een nieuwe restafvalzak gelanceerd worden van 15 liter omdat we rekening houden met de sterke groei van alleenstaande en tweepersoonsgezinnen Johan Servé, schepen van Afvalbeleid

De zakken zullen overal een even grote inhoud hebben. Zo zal je de keuze hebben tussen zakken van zestig en dertig liter. “Bij de start zal er ook een nieuwe restafvalzak gelanceerd worden van 15 liter omdat we rekening houden met de sterke groei van alleenstaande en tweepersoonsgezinnen”, aldus Servé. “Deze aanpak moet een einde maken aan het afvaltoerisme. Het heeft dan geen zin meer om het afval aan te bieden in een naburige ‘goedkopere’ gemeente, de prijs voor een restafval- of GFT-zak zal in alle gemeenten even duur zijn. Dat is nu ook al het geval voor de PMD-zak.”

Compostbak

Omdat de prijzen ook gelijkgetrokken worden zullen inwoners afhankelijk waar ze wonen wel meer of minder moeten betalen voor hun zakken. Zo zal de restafvalzak in Halle goedkoper worden maar kost de GFT-zak in het voorstel van Intradura dan wel weer meer. Een GFT-zak van 60 liter zal 1 euro kosten. Vandaag kost een 50 liter GFT-zak 0,40 eurocent en een 30 liter afvalzak 0,20 eurocent. Omgerekend naar een 50 liter zak zou dat dan 1,20 euro zijn. De restafvalzak van 60 liter zal 2 euro kosten. Vandaag kost in Halle een 50 liter restafvalzak 1,88 euro en een 30 liter afvalzak 1,13 euro. Omgerekend naar de 50 liter restafvalzak zou dat 1,67 euro zijn. Hals gemeenteraadslid Eva Demesmaeker (N-VA) vroeg zich op de zitting af of een duurdere GFT-zak de mensen nog wel zou aanzetten om te sorteren. “Zeker mensen die op een appartement wonen en geen ruimte hebben om een compostbak te zetten zullen misschien geneigd zijn om alles in de restafvalzak te gooien en dat kan de bedoeling niet zijn.”

Schepen Servé stelde dat het sorteergedrag opgevolgd zal worden. “Na de invoering zullen in elke gemeente honderd zakken gecontroleerd worden om zeker te zijn dat er toch juist gesorteerd wordt. In Halle vragen we zelfs om tweehonderd zakken na te kijken: honderd in gewone huizen en honderd in appartementen. Tegelijk gaan we inzetten op campagnes om de compostbak en andere afvalverwerkende maatregelen te promoten.”